Donne e violenza Spettacolo e solidarietà

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Uno spettacolo che racconta la bellezza e la forza delle donne" con fine benefico. Appuntamento questa sera alle 21, al Teatro Trivulzio con la serata musicale "Donne donne, eterni dei", promossa dai Lions Club Adda Martesana con il sostegno del Comune. Operetta, musica lirica e solidarietà: il ricavato sarà per la Fondazione Tuendelee, da anni attiva nell’accoglienza di donne in condizione di vulnerabilità e in progetti solidali e di sensibilizzazione. Obiettivo importante, grande musica, colore e allegria. "Atmosfere viennesi, giovani amanti, ricchi costumi e un mistero da risolvere, per raccontare la bellezza delle donne in uno spettacolo musicale d’eccezione - così la presentazione - con le arie tratte dalle più amate opere e operette della tradizione italiana". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

donne e violenza spettacolo e solidariet224

© Ilgiorno.it - Donne e violenza. Spettacolo e solidarietà

Altre letture consigliate

donne violenza spettacolo solidariet224Donne e violenza. Spettacolo e solidarietà - "Uno spettacolo che racconta la bellezza e la forza delle donne" con fine benefico. Secondo ilgiorno.it

donne violenza spettacolo solidariet224non è amore - concerto contro la violenza sulle donne - Il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, AltraPsicologia Lombardia e La Scighera organizzano “Non è amore”, un concerto- Si legge su milanotoday.it

A Galliate Lombardo uno spettacolo teatrale per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne - Domenica 9 novembre 2025, ore 18, all’Oratorio di Galliate Lombardo. varesenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Donne Violenza Spettacolo Solidariet224