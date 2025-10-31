Donna partorisce in casa a Cesena e abbandona la neonata vicino ai cassonetti avvolta da una coperta

Notizie.virgilio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena, neonata abbandonata dalla madre vicino ai cassonetti subito dopo il parto: la donna è stata individuata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

donna partorisce in casa a cesena e abbandona la neonata vicino ai cassonetti avvolta da una coperta

© Notizie.virgilio.it - Donna partorisce in casa a Cesena e abbandona la neonata vicino ai cassonetti avvolta da una coperta

Leggi anche questi approfondimenti

donna partorisce casa cesenaCesena, partorisce in casa e lascia il bimbo vicino ai cassonetti - A Cesena una donna di 31 anni ha partorito un bambino da sola, in casa, lasciandolo vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti. Riporta lapresse.it

donna partorisce casa cesenaCesena, donna partorisce in casa e abbandona il neonato vicino a un cassonetto - La 31enne con ritardi cognitivi ha abbandonato il figlio avvolto in una coperta. Secondo ilfattoquotidiano.it

donna partorisce casa cesenaPartorisce in casa e abbandona il neonato in un cassonetto - A Cesena, una donna con ritardi cognitivi ha partorito in casa e abbandonato il neonato accanto ai cassonetti. Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Partorisce Casa Cesena