Donna muore e il marito ricoverato in gravi condizioni ad Arezzo ipotesi avvelenamento da pesticidi
La moglie muore, il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Arezzo. Sarà un’inchiesta a chiarire cosa è successo a una coppia che ha accusato contemporaneamente un malore nella notte. Una delle ipotesi è quella dell’avvelenamento accidentale. I familiari della coppia, che è di Monte San Savino, hanno presentato denuncia in questura chiedendo che siano accertate le circostanze. Tra le ipotesi al vaglio ci sono, infatti, quella di un possibile avvelenamento da pesticidi o da sostanze tossiche utilizzate nei giorni precedenti. La donna soffriva di patologie pregresse, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi in attesa dei chiarimenti che potrà dare l’autopsia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
