Donna muore e il marito ricoverato in gravi condizioni ad Arezzo ipotesi avvelenamento da pesticidi

La moglie muore, il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Arezzo. Sarà un’inchiesta a chiarire cosa è successo a una coppia che ha accusato contemporaneamente un malore nella notte. Una delle ipotesi è quella dell’avvelenamento accidentale. I familiari della coppia, che è di Monte San Savino, hanno presentato denuncia in questura chiedendo che siano accertate le circostanze. Tra le ipotesi al vaglio ci sono, infatti, quella di un possibile avvelenamento da pesticidi o da sostanze tossiche utilizzate nei giorni precedenti. La donna soffriva di patologie pregresse, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi in attesa dei chiarimenti che potrà dare l’autopsia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna muore e il marito ricoverato in gravi condizioni ad Arezzo, ipotesi avvelenamento da pesticidi

Contenuti che potrebbero interessarti

Abbandonata dalla nave da crociera su un'isola in Australia, muore donna di 80 anni. Indagano le autorità. L'anziana stava facendo una escursione e si era allontanata dal gruppo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Donna muore soffocata per un boccone di carne: la tragedia mentre è in un ristorante in Spagna con il marito - X Vai su X

Donna muore e il marito ricoverato in gravi condizioni ad Arezzo, ipotesi avvelenamento da pesticidi - A Monte San Savino una donna è morta e il marito è in gravi condizioni. Scrive ilfattoquotidiano.it

Muore una donna, grave il marito: sospetto avvelenamento, nessuna ipotesi esclusa - Tragedia in un’abitazione ad Alberoro, frazione di Monte San Savino. Come scrive msn.com

Donna muore a 60 anni in ospedale, il marito di Anna Rita Pezzini: «Stavano per darle l’ultimo antibiotico per rimandarla a casa» - L'operazione era riuscita, il decorso sembrava regolare, e il ritorno a casa era previsto per ... Secondo msn.com