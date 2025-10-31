Donna aggredita e ferita | l' uomo minaccia anche i poliziotti intervenuti

Polizia e militari della guardia di finanza hanno denunciato a Fondi un uomo accusato di lesioni personali, minacce e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, nonché di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il servizio è scaturito da un intervento richiesto nella serata di ieri, 30 ottobre, in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

