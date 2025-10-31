Donerò un rene ad uno sconosciuto tra sei settimane | l’annuncio choc dell’attore Jesse Eisenberg in diretta tv

“ Donerò uno dei miei reni tra sei settimane. Davvero”. È con questa dichiarazione, tanto inaspettata quanto potente, che l’attore Jesse Eisenberg ha spiazzato i conduttori del Today Show e il pubblico, annunciando in diretta la sua decisione di donare un organo a un perfetto sconosciuto. L’attore, 42 anni, noto per i suoi ruoli in film come “ The Social Network ” e “Now You See Me”, era ospite della trasmissione mattutina giovedì 30 ottobre per parlare dei suoi progetti. Quando il conduttore Craig Melvin lo ha elogiato per il suo sostegno alle donazioni di sangue, Eisenberg ha sganciato la notizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

