donald trump difende la decisione di riprendere i test sul nucleare

Internazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 ottobre Donald Trump in un discorso a bordo dell’Air Force One, l’aereo presidenziale, ha difeso la sua decisione di riprendere i test sulle armi nucleari. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

