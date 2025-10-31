Donald Trump difende la decisione di riprendere i test sul nucleare

Il 30 ottobre Donald Trump in un discorso a bordo dell'Air Force One, l'aereo presidenziale, ha difeso la sua decisione di riprendere i test sulle armi nucleari.

