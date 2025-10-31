Donald Trump carcerato e crocifisso al lettino | in Svizzera la scultura delle polemiche

L'opera si intitola "Saint or Sinner?" ("Santo o peccatore?") ed è stata realizzata dal londinese Mason Storm. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump carcerato e crocifisso al lettino: in Svizzera la scultura delle polemiche

Donald Trump carcerato e crocifisso al lettino: in Svizzera la scultura delle polemiche - Sta facendo discutere in Svizzera e non solo la scultura "dedicata" a Donald Trump, che ritrae il presidente americano legato a un lettino a forma di croce, con la tuta arancione tipica dei carcerati ... Secondo msn.com