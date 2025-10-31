don quichotte sul palco a firma jules massenet

Una casa di riposo elegante, immersa in una luce tenue, di cui Don Quichotte è ospite. È l’ambientazione di un evento storico, il " Don Quichotte di Jules Massenet " che sarà rappresentato sul palco del teatro Fraschini stasera alle 20 e domenica alle 15,30. Sono passati 33 anni dall’ultima rappresentazione alla Fenice di Venezia e ora il lavoro tratto dal celebre romanzo di Cervantes torna in Italia. La regia affidata a Kristian Frédric non vuole mostrare la malattia, ma la parte infantile che resiste, la potenza del sogno, la forza di inventare ancora, anche quando tutto sembra svanire. E interroga ciò che l’arte può ancora fare quando la memoria scompare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

