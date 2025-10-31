Domenico Di Carlo | Acerbi con me non giocava mai Un giorno ci siamo parlati e ha spiccato il volo

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Vicenza dei miracoli alla nuova avventura a Gubbio, Mimmo Di Carlo racconta a Fanpage.it la sua storia di calciatore, allenatore e uomo: un viaggio tra passione, fatica e la voglia di costruire qualcosa che resti, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

domenico carlo acerbi giocavaDomenico Di Carlo: “Acerbi con me non giocava mai. Un giorno ci siamo parlati e ha spiccato il volo” - it la sua storia di calciatore, allenatore e uomo: un viaggio tra passione, fatica e la voglia di costruire ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Domenico Carlo Acerbi Giocava