Domenica al Museo | anche il 2 novembre ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Proseguono gli appuntamenti del 2025 con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 2 novembre i musei liguri aprono le porte al pubblico.Le visite si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

#WFattori anche a novembre! Ogni sabato e domenica visita guidata, ore 11.00 e 17.30. Il venerdì alle 17.30. Domenica 2 16.00/Museo Fattori "Giocando con Fattori". Visita guidata interattiva e narrazione animata 5€ a persona oltre biglietto mostra Do - facebook.com Vai su Facebook

Trieste regala cultura: 2 e 3 novembre ingresso gratuito a tutti i civici musei della città - In occasione della prima domenica del mese (2 novembre) e della festa del Santo Patrono della Città, San Giusto, il Comune ha deciso di permettere ai visitatori di entrare liberamente in tutti i Musei ... triestecafe.it scrive

Musei gratis domenica 2 novembre: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... Scrive romatoday.it

Domenica ingresso gratuito al Museo Archeologico Lametino - Domenica 2 novembre nuovo appuntamento con Domenica al museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che, ogni prima domenica del mese, ... Segnala ilreventino.it