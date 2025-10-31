Domani ’Gino’ sfornerà l’ultima pizza

Domani la pizzeria ‘da Gino’ di viale Zauli a Dovadola, chiuderà i battenti, dopo una lunga gestione di Gino Amodei, 54 anni, di cui 40 trascorsi come pizzaiolo, gli ultimi 12 nel paese della Sagra del Tartufo. Ad annunciare la triste notizia è lo stesso gestore con un manifesto affisso nel locale e sui social. Scrive infatti Gino, rivolto ai clienti: "La nostra pizzeria, nata con passione e cresciuta grazie a voi, si prepara a chiudere i battenti". E prosegue: "Grazie di cuore per ogni sorriso, ogni parola gentile e ogni pizza condivisa insieme". Concludendo: "Le emozioni, l’affetto e i ricordi che ci avete regalato resteranno con noi per sempre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

