Dolcetto o scherzetto? Ci pensano Donald e Melania Trump a distribuire i doni ai bambini per Halloween

Iodonna.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M ilano, 31 ott. (askanews) – . Come da tradizione alla Casa Bianca il presidente e sua moglie hanno accolto sotto al portico i più piccoli, tra figli dello staff e altri pochi fortunati, in mezzo a scenografie a tema, con zucche e pipistrelli, e con “Thriller” di Michael Jackson o il leit motive de “Il trono di spade” come sfondo sonoro. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Dolcetto o scherzetto? I doni di Trump e Melania per Halloween iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

