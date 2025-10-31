Doctor Who | Disney+ ha staccato la spina perché era troppo woke per gli USA di Trump e poco Marvel
Nuove informazioni analizzano i motivi aalla base della scelta dello streamer di interrompere la partnership con la BBC sulla serie di culto inglese. Dopo la scelta di Disney+ di interrompere la collaborazione con BBC dopo gli ascolti deludenti di Doctor Who, abbandonando di fatto la serie inglese al suo destino, Deadline ha diffuso un nuovo reportage che analizza le decisioni dello streamer di proprietà dello studio di Topolino spiegando che "quello che era stato concepito come un piano per Marvelizzare il franchise si è tradotto in un vero e proprio disastro". A quanto pare le ragioni dietro la scelta di Disney+ sono numerose e coinvolgono anche il protagonista Ncuti Gatwa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
#DoctorWho annuncia il ritorno nel 2026, ma senza #Disney: BBC rassicura il pubblico sul futuro del Dottore con Davies confermato per lo speciale di Natale 2026 http://www.fantascienza.com/31209/doctor-who-annuncia-il-ritorno-nel-2026-ma-senza-disney - facebook.com Vai su Facebook
Addio Disney: la BBC porta avanti da sola Doctor Who con nuove stagioni - X Vai su X
Doctor Who: Disney+ ha staccato la spina perché era "troppo woke per gli USA di Trump e poco Marvel" - Nuove informazioni analizzano i motivi aalla base della scelta dello streamer di interrompere la partnership con la BBC sulla serie di culto inglese. Si legge su movieplayer.it
Doctor Who annuncia il ritorno nel 2026, ma senza Disney - BBC rassicura il pubblico sul futuro del Dottore con Davies confermato per lo speciale di Natale 2026 - fantascienza.com scrive
Doctor Who: BBC svela finalmente il destino della serie dopo l'addio di Ncuti Gatwa - L'emittente britannica ha annunciato quale sarà il futuro dello show cult confermando che il Dottore ritornerà sugli schermi nel 2026. Segnala msn.com