Nuove informazioni analizzano i motivi aalla base della scelta dello streamer di interrompere la partnership con la BBC sulla serie di culto inglese. Dopo la scelta di Disney+ di interrompere la collaborazione con BBC dopo gli ascolti deludenti di Doctor Who, abbandonando di fatto la serie inglese al suo destino, Deadline ha diffuso un nuovo reportage che analizza le decisioni dello streamer di proprietà dello studio di Topolino spiegando che "quello che era stato concepito come un piano per Marvelizzare il franchise si è tradotto in un vero e proprio disastro". A quanto pare le ragioni dietro la scelta di Disney+ sono numerose e coinvolgono anche il protagonista Ncuti Gatwa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Doctor Who: Disney+ ha staccato la spina perché era "troppo woke per gli USA di Trump e poco Marvel"