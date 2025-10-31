Docenti neoimmessi 2025 | anno di prova e formazione Bilancio di competenze e Patto di sviluppo professionale MODELLI

Docenti neoimmessi in ruolo 202526: in attesa della annuale circolare di riferimento del Ministero dell'istruzione e del Merito forniamo le prime indicazioni sui giorni utili per il superamento e le attività necessarie. L'articolo Docenti neoimmessi 2025: anno di prova e formazione. Bilancio di competenze e Patto di sviluppo professionale MODELLI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

