Dobbiamo parlare di Victor Wembanyama

“Ho visto l'Imperatore, quest'anima del mondo, uscire dalla città per andare in ricognizione. È una sensazione meravigliosa vedere un tale individuo che qui, concentrato in un punto, seduto su un cavallo, si irradia sul mondo e lo domina”. Così scriveva Hegel in una lettera a Niethammer nell’ottobre del 1806, dopo aver incrociato Napoleone a Jena nei giorni della battaglia che porta alla vittoria totale dell’esercito francese su quello prussiano. Per Hegel, in quel momento esatto, Napoleone concentra in sé lo spirito stesso del mondo. Più di 200 anni dopo un altro francese sta facendo provare a chi segue l’NBA lo stesso entusiasmo che aveva Hegel per Napoleone. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Dobbiamo parlare di Victor Wembanyama

