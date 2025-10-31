Dobbiamo migliorare negli ultimi 2O metri
Pochi coraggiosi, più o meno una cinquantina, ad assistere all’ allenamento a porte aperte del Modena di ieri pomeriggio. Più che la delusione del derby, è stata la pioggia a tenere lontani gli aficionados canarini: i pochi presenti sulla tribunetta del campo Zelocchi hanno però applaudito la squadra e mister Sottil e gridato frasi di incitamento. Molti giocatori, tra cui Gerli che si cercherà di recuperare per domenica, hanno svolto un lavoro a parte: gli altri, con il supporto di alcuni ‘primavera’, hanno disputato una partitelle a ranghi contrapposti. Alla fine della seduta è arrivato nell’apposito angolo stampa Francesco Zampano, che ovviamente ha commentato la sconfitta di martedì sera sul campo della Reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
