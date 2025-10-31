Divieto di sorpasso in A1 Rabbia imprese di trasporto | Sospensione della misura
di Marco Corsi "Sia Cna che Confartigianato criticano aspramente il provvedimento che, a partire da lunedì 3 novembre, introdurrà il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti oltre 12 tonnellate nel tratto dell’ autostrada A1 tra Incisa-Reggello e Chiusi. Critiche sia nella forma che nella sostanza. "È una decisione nata sull’onda emotiva di tragici incidenti che comprendiamo nel dolore – spiega Stefano Biadetti, presidente provinciale di Confartigianato Trasporti – ma che riteniamo ingiustificata perché applicata in modo uniforme all’intera tratta, senza distinguere i punti realmente critici. Costringere tutti i camion sulla sola corsia di destra significa creare lunghe colonne di mezzi pesanti, con maggiore rischio di tamponamenti e ulteriori difficoltà per i trasporti eccezionali o per i veicoli esteri soggetti a limitatori di velocità più restrittivi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
