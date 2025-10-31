Divieto di sorpasso dei tir in A1 Confindustria Toscana sud | Misura restrittiva che ci preoccupa
Confindustria Toscana Sud esprime forte preoccupazione per l'ennesima misura che penalizza il sistema produttivo: il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti oltre le 12 tonnellate nel tratto dell'autostrada A1 tra Incisa Valdarno e Chiusi.“La decisione che entrerà in vigore a breve rappresenta -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
