Scopriamo subito che in fonda siamo state tutte un po’ donne e ragazze marocchine da bambine. Chi del resto, nella stagione di primavera, e in un campo di papaveri in fiore, non ha mai utilizzato l’alta capacità cromatica dei loro petali per colorare le mani o le labbra o le guance? Un gioco che le donne del Marocco ha trasformato in un gesto antico di make up. Grazie al rossetto marocchino. Diventato virale, grazie ai social, non è affatto nato ora. Si tratta, anzi, come spesso accade, di una tradizione antichissima. Scopriamola e scopriamo le virtù e i colori di questo rossetto che non ha la forma di un rossetto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Diventato virale, non ha la forma del solito lipstick. Per questo è unico