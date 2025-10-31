Disordini al Rione Candelaro | caos nelle strade per lanci di sassi e uova identificati in 15
Disordini al Rione Candelaro, dove gruppi di ragazzini hanno creato caos e disagi con esplosioni di petardi, sassaiole e lanci di uova contro automobili e abitazioni. Il fatto è successo nella serata di oggi, 31 ottobre, nelle zone a cavallo tra il Rione Candelaro e il Comparto Biccari.Diverse le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Derby del Tigullio: DASPO per i responsabili dei disordini #entella #genova #liguriaday #sestrilevante #sport #tigullio - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma, disordini fuori dalla stadio prima del match: ecco cosa è successo - Prima della partita tra la squadra francese e la Roma, le tifoserie sono venute a contatto all'esterno dell'Allianz Riviera. Lo riporta corrieredellosport.it