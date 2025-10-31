Disney | tutti i canali saranno rimossi da YouTube TV dopo il fallimento delle trattative

Cinefilos.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i canali di proprietà della Disney saranno rimossi da YouTube TV alle 12:00 AM ET del 31 ottobre e alle 9:00 PM ET del 30 ottobre, dopo che i giganti del settore non sono riusciti a raggiungere un accordo. Le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo prima della scadenza concordata. Di conseguenza, Disney ritirerà tutti i suoi canali, tra cui ABC, ESPN, Disney Channel, Freeform e altri da YouTube TV. Con la rimozione di canali così importanti dal servizio di streaming, gli abbonati dovranno ora trovare delle alternative per guardare i loro programmi preferiti e le partite sportive proprio nel bel mezzo della stagione calcistica universitaria e professionistica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

disney tutti canali sarannoDisney Channels sarà rimossi da YouTube TV dopo il fallimento delle trattative - Tutti i canali di proprietà della Disney saranno rimossi da YouTube TV alle 12:00 AM ET del 31 ottobre e alle 9:00 PM ET del 30 ottobre ... Segnala cinefilos.it

disney tutti canali sarannoDisney minaccia YouTube. Senza accordo questi canali spariranno dalla piattaforma - Disney sta avvisando gli utenti di YouTube TV: se non si raggiunge un nuovo accordo, canali popolari come Disney Channel e National Geographic potrebbero presto scomparire dalla piattaforma di Google. Riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: Disney Tutti Canali Saranno