Disney | tutti i canali saranno rimossi da YouTube TV dopo il fallimento delle trattative
Tutti i canali di proprietà della Disney saranno rimossi da YouTube TV alle 12:00 AM ET del 31 ottobre e alle 9:00 PM ET del 30 ottobre, dopo che i giganti del settore non sono riusciti a raggiungere un accordo. Le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo prima della scadenza concordata. Di conseguenza, Disney ritirerà tutti i suoi canali, tra cui ABC, ESPN, Disney Channel, Freeform e altri da YouTube TV. Con la rimozione di canali così importanti dal servizio di streaming, gli abbonati dovranno ora trovare delle alternative per guardare i loro programmi preferiti e le partite sportive proprio nel bel mezzo della stagione calcistica universitaria e professionistica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
