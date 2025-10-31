Disney+ | tutte le novità di novembre 2025 | tra ritorni iconici nuove serie e speciali natalizi

Cinefilos.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche novembre 2025 si preannuncia ricco di grandi storie e produzioni originali su Disney+, che continua a espandere il suo catalogo tra cinema, serie e documentari d’autore. Dal ritorno dei Beatles in versione restaurata al nuovo capitolo Marvel, passando per il Natale dei Jonas Brothers, il mese è scandito da grandi debutti e attesi ritorni. Film in arrivo su Disney+ a novembre 2025. I Fantastici 4: Gli inizi – dal 5 novembre. L’universo Marvel si espande con I Fantastici 4: Gli inizi, film che reinterpreta la nascita della Prima Famiglia Marvel in chiave retro-futuristica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

