Disney oscurati tutti i canali in streaming su YouTube Tv

Oscurate le reti Disney sulla piattaforma YouTube Tv, servizio di streaming a pagamento di Google. Lo riporta Reuters, spiegando che le due parti non hanno raggiunto un’intesa per rinnovare l’accordo di distribuzione. I canali sono stati rimossi poche ore prima della scadenza naturale del contratto, in principio fissata a mezzanotte tra il 30 e il 31 ottobre. Gli abbonati di YouTube Tv non possono quindi più accedere, tra le altre, a Espn, Abc, Fx, Nat Geo, Nat Geo Wild, Disney Channel, Abc News Live e Freeform. Il servizio streaming di Google ha promesso ai propri clienti un credito una tantum pari a 20 dollari qualora il blackout di Disney dovesse durare per un periodo di tempo prolungato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disney, oscurati tutti i canali in streaming su YouTube Tv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Disney, oscurati tutti i canali in streaming su YouTube Tv - Disney ha oscurato tutti i suoi canali, tra cui Espn e Abc, sulla piattaforma YouTube Tv. Lo riporta lettera43.it

Disney Channels sarà rimossi da YouTube TV dopo il fallimento delle trattative - Tutti i canali di proprietà della Disney saranno rimossi da YouTube TV alle 12:00 AM ET del 31 ottobre e alle 9:00 PM ET del 30 ottobre ... Si legge su cinefilos.it

Disney minaccia YouTube. Senza accordo questi canali spariranno dalla piattaforma - Disney sta avvisando gli utenti di YouTube TV: se non si raggiunge un nuovo accordo, canali popolari come Disney Channel e National Geographic potrebbero presto scomparire dalla piattaforma di Google. money.it scrive