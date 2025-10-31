Disegna cuoricini sulla sabbia | il gesto d’amore di un papà per la figlia malata commuove il Salento

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla spiaggia di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, sono stati scoperti centinaia di cuoricini nella sabbia. Dietro l’opera, il gesto di un padre che ha voluto mandare un messaggio d’amore alla figlia ricoverata per un delicato intervento agli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

