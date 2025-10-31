Discriminazioni di genere | in un mese 15 richieste di supporto e una rete che cresce
Bergamo. A solo un mese dalla riapertura, il Centro Antidiscriminazioni Sos Iride di Bergamo ha già registrato 15 richieste di supporto confermando la forte necessità di uno spazio di ascolto e tutela dedicato alle persone LGBTQIA+* della provincia. La maggior parte delle richieste proviene da persone transgender che hanno subito episodi di discriminazione transfobica durante il percorso di affermazione di genere. Non mancano situazioni di particolare fragilità e di emergenza abitativa, come quella di persone trans migranti vittime di tratta, che il Centro ha preso in carico attraverso interventi mirati e integrati con la rete dei servizi territoriali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, AL VIA IL MANDATO DI BEATRICE BIANCARDI Promozione e controllo dell'uguaglianza di genere sul lavoro, tutela dei lavoratori da discriminazioni, consulenza per denunciare presunte discrimi - facebook.com Vai su Facebook
#ParitàdiGenere Ad un mese dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la #FisascatCisl rinnova il proprio impegno per la promozione di ambienti di lavoro inclusivi, sicuri e rispettosi della dignità di tutte e di tutti. Contras - X Vai su X
24esima Triennale, dal PoliMI progetto su discriminazioni di genere - "In questa installazione abbiamo voluto raccontare come l'intelligenza artificiale possa essere uno strumento di discriminazione oppure possa offrire la possibilità di un ... Scrive quotidiano.net
Identità di genere e diritti Progetto contro le discriminazioni - Sono quelli in partenza dalla prossima settimana e resi possibile grazie all’adesione del Comune di ... Secondo lanazione.it
Discriminazioni di genere, respinta una proposta di legge - Il Consiglio Valle ha respinto una proposta di legge che contiene disposizioni contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Segnala ansa.it