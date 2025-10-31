Discriminazioni di genere | in un mese 15 richieste di supporto e una rete che cresce

Bergamo. A solo un mese dalla riapertura, il Centro Antidiscriminazioni Sos Iride di Bergamo ha già registrato 15 richieste di supporto confermando la forte necessità di uno spazio di ascolto e tutela dedicato alle persone LGBTQIA+* della provincia. La maggior parte delle richieste proviene da persone transgender che hanno subito episodi di discriminazione transfobica durante il percorso di affermazione di genere. Non mancano situazioni di particolare fragilità e di emergenza abitativa, come quella di persone trans migranti vittime di tratta, che il Centro ha preso in carico attraverso interventi mirati e integrati con la rete dei servizi territoriali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

