I Disco Club Paradiso sono tra i 25 artisti selezionati a Sanremo Giovani per la serata finale di "Sarà Sanremo", che seleziona 2 posti per il Festival di Sanremo nella categoria " Nuove Proposte ". Era il loro sogno e ora la band nata tra Cento, San Giovanni e Crevalcore potrà davvero giocarsi la possibilità di conquistare uno dei due posti disponibili per approdare sul palco più importante della musica italiana. Una nuova, entusiasmante tappa nel loro percorso, che conferma il talento e l’energia travolgente dei Disco Club Paradiso, portando nuovamente su palchi importanti anche il nome di Cento grazie a Giacomo Semenzato, conosciuto da tutti come Jacky Sax, sassofonista della band ma polistrumentista, classe 1999 e iscritto attualmente al conservatorio di Rovigo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Disco Club Paradiso’, sognando Sanremo