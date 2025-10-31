Discariche a cielo aperto a Montesilvano il movimento Pettinari | Il Comune intervenga FOTO

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una vera e propria discarica in cui sono presenti rifiuti di ogni genere" tra via Rimini e via Martiri Pennesi e un'altra discarica, "costituita soprattutto da rifiuti ingombranti, è presente da giorni anche in via Giovanni Verga". A questo si aggiunge, in un piccolo terreno situato tra via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

discariche cielo aperto montesilvanoElettrodomestici e pneumatici, la discarica a cielo aperto tra le villette di Talsano - Carcasse di frigoriferi, pneumatici, inerti, e persino lastre di amianto. Si legge su rainews.it

discariche cielo aperto montesilvanoMessina, a Camaro San Paolo una discarica a cielo aperto - L’ennesima denuncia di degrado arriva questa volta dagli abitanti di via Catarra Lettieri a Camaro San Paolo: una discarica a cielo aperto con ... Segnala rtp.gazzettadelsud.it

grottaferrata - discarica a cielo aperto. storie di ordinaria italianità - storie di ordinaria italianità Foto da: grottaferrata - Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Discariche Cielo Aperto Montesilvano