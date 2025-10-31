Discarica abusiva da 10mila metri cubi | scatta la denuncia
Nell'ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore della corretta gestione dei rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità giudiziaria competente, il titolare di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti. Nello specifico, l'attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che nel Comune di Parolise, un imprenditore del posto, aveva depositato in modo incontrollato, circa 10.
