Disabili legati e picchiati | arrestate la direttrice e la coordinatrice di una struttura di Cuneo
Maltrattamenti e abusi in una struttura che ospita disabili e ragazzi nello spettro autistico a Borgo Gesso, frazione di Cuneo. Sono le accuse rivolte alla cooperativa “Per mano” che hanno portato all’arresto e all’ incarcerazione di Emanuela Bernardis, direttrice della struttura, e di Marilena Cescon, coordinatrice e legale rappresentante della cooperativa. “Per mano” è finita al centro di nuove indagini della procura di Cuneo dopo che una prima inchiesta su fatti avvenuti tra il 2014 e il 2019, era già stata chiusa con l’inizio del processo fissato per dicembre. Gli inquirenti parlano di “ clima di sopraffazione e degrado nel quale si ripetevano violenze, umiliazioni verbali e punizioni arbitrarie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Approvate le mozioni su accessibilità per disabili, vigili del fuoco e legge Gadda. Capriolo ritira la sua su Monti, Bison quella sulla piscina Fabiano. Dibattito acceso sul Remigration SummitLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/consiglio-comunale-di- - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzi disabili picchiati e umiliati, due donne arrestate: sotto accusa il centro diurno “Per Mano” a Cuneo - In carcere direttrice e coordinatrice, 15 indagati tra infermieri, oss e psicologa: nel mirino anni di maltrattamenti ... Scrive giornalelavoce.it
Ragazzi disabili e autistici legati, affamati, colpiti in faccia con una scarpa: arrestata la direttrice della struttura - Maltrattamenti di ogni tipo in un centro diurno di Cuneo nei confronti dei giovani ospitati, ragazzi autistici e con disabilità mentale. Secondo msn.com
Ragazzi autistici legati e affamati, arrestata direttrice del centro: “A un paziente schiacciavano i genitali” - Due donne ai vertici di una cooperativa sono state arrestate nel contesto di un'inchiesta sui casi di maltrattamenti in una struttura a Cuneo per ragazzi ... Riporta fanpage.it