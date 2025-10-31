Disabili legati e picchiati | arrestate la direttrice e la coordinatrice di una struttura di Cuneo

Maltrattamenti e abusi in una struttura che ospita disabili e ragazzi nello spettro autistico a Borgo Gesso, frazione di Cuneo. Sono le accuse rivolte alla cooperativa “Per mano” che hanno portato all’arresto e all’ incarcerazione di Emanuela Bernardis, direttrice della struttura, e di Marilena Cescon, coordinatrice e legale rappresentante della cooperativa. “Per mano” è finita al centro di nuove indagini della procura di Cuneo dopo che una prima inchiesta su fatti avvenuti tra il 2014 e il 2019, era già stata chiusa con l’inizio del processo fissato per dicembre. Gli inquirenti parlano di “ clima di sopraffazione e degrado nel quale si ripetevano violenze, umiliazioni verbali e punizioni arbitrarie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

