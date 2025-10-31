Disabile aggredita e derubata Stavano camminando sulla pista ciclabile al Maremà

Grosseto, 31 ottobre 2025 – Una disabile e la sua assistente sono state aggredite e derubate lungo la pista ciclabile, vicino al centro commerciale Maremà nei giorni scorsi. Il fatto è stato denunciato dal Garante comunale della disabilità Diego Montani. “Esprimiamo profonda indignazione per il vile episodio - inizia Romano Pesavento, presidente del coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (Cnddu) – Il fatto, segnalato rappresenta una drammatica testimonianza di quanto vulnerabile sia, ancora oggi, la condizione delle persone con disabilità nella quotidianità urbana. Non si tratta soltanto di un atto criminale: è un’offesa al principio di dignità umana, un colpo inferto al cuore della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

