Direttore sportivo Juventus l’annuncio di Comolli | Siamo vicini a raggiungere il nostro obiettivo Cosa ha detto
sulla futura new entry dirigenziale. La Juventus volta pagina e, nel giorno della presentazione ufficiale del suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti, inizia a definire i contorni della struttura dirigenziale che affiancherà il tecnico. Se la panchina ha trovato il suo condottiero, resta ancora da assegnare la casella cruciale di Direttore Sportivo, figura chiave per le future strategie di mercato. In questo clima di rinnovamento, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti su un nome specifico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prima giornata da direttore sportivo del Genoa per Diego Lopez. Il dirigente spagnolo ha subito incontrato il tecnico Vieira per fare il punto della situazione: si va verso l’esonero del francese, dopo 9 gare senza vittoria e la prestazione disarmanete della squad - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo direttore sportivo Juventus: Chiellini ufficializza il nuovo innesto, dubbi sulle tempistiche. Tutti gli aggiornamenti - Nuovo direttore sportivo Juventus, l’ex capitano ufficializza l’arrivo del nuovo innesto: l’annuncio non è imminente, ma la figura arriverà Mancava solo la conferma ufficiale, ed è arrivata da una del ... Da juventusnews24.com
Juventus, arriva un nuovo nome nella ricerca del direttore sportivo - I bianconeri sono in cerca di un nuovo ds e tra le vari nomi c'è anche quello di Johannes Spors. Scrive sportpaper.it
Nuovo direttore sportivo Juve: ci sono importanti sviluppi! Decisione presa? Nelle prossime ore può arrivare questa svolta. Ultime - Nuovo direttore sportivo Juve: arrivano aggiornamenti importanti, ecco cosa succederà nelle prossime ore per il nuovo ruolo bianconero Il puzzle sta per completarsi. Da juventusnews24.com