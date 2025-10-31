Direttore sportivo Juve, Comolli conferma la short list e il timing. La Juve vuole chiudere per la sosta: avanzano i candidati internazionali. La Juventus accelera per completare il proprio organigramma dirigenziale. Il tema del Direttore Sportivo è stato affrontato direttamente da Damien Comolli durante la sua ultima conferenza stampa. Il dirigente bianconero ha confermato che la decisione è imminente: la scelta è quasi fatta. Comolli ha rivelato l’esistenza di una short list di nomi, sottolineando chela tempistica prefissata per l’annuncio. L’obiettivo della società è chiaro: chiudere il casting entro la prossima pausa delle nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Direttore sportivo Juve, ci sono anche profili stranieri in corsa? Non solo Ottolini: ecco chi è nella short list di Comolli. La rivelazione