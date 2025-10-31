DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 31 ottobre | inizia l’era Spalletti Leao e Gimenez a rischio

Ecco tutte le notizie di oggi 31 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Archiviata la nona giornata di Serie A si pensa già alla prossima che inizierà già domani con le gare di Atalanta, Napoli e Juventus rispettivamente contro Udinese, Como e Cremonese. DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 31 ottobre: inizia l’era Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it C’è tanta attesa soprattutto per l’esordio di Luciano Spalletti che debutterà in trasferta e dovrà dare continuità al successo di mercoledì sera raccolto da Brambilla. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

