DIRETTA | Juventus Spalletti non si nasconde | Puntiamo lo scudetto Poi è chiaro sul passato a Napoli

Calciomercato.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia l’era dell’allenatore toscano alla Juventus. Oggi la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico bianconero  Partirà dalla trasferta contro la Cremonese l’avventura di Luciano Spalletti in quel di Torino. Ieri è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Juventus che dopo il brevissimo regno Brambilla ha scelto di affidarsi all’ex ct per risollevare le sorti della squadra. DIRETTA Juventus, si presenta Spalletti: segui la conferenza LIVE con noi (Ansa Foto) – Calciomercato.it L’allenatore di Certaldo si presenta quindi oggi in conferenza stampa a partire dalle ore 12. Seguila live su Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta juventus spalletti non si nasconde puntiamo lo scudetto poi 232 chiaro sul passato a napoli

© Calciomercato.it - DIRETTA | Juventus, Spalletti non si nasconde: “Puntiamo lo scudetto”. Poi è chiaro sul passato a Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

diretta juventus spalletti nascondeSpalletti diretta presentazione alla Juve: segui la conferenza di oggi Live - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta msn.com

diretta juventus spalletti nascondeSpalletti, diretta presentazione Juve: la conferenza in tempo reale - Via Tudor, dentro Spalletti: dopo un inizio di stagione a dir poco deludente, la Juve ha deciso di cambiare per provare a dare una svolta. Scrive msn.com

diretta juventus spalletti nascondeDIRETTA | Juventus, si presenta Spalletti: segui la conferenza LIVE con noi - Ieri è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Juventus che dopo il brevissimo regno Brambilla ... calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Diretta Juventus Spalletti Nasconde