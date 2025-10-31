Dipendenze allarme minori | il 10% degli accessi in pronto soccorso è under 18 Mancano 1900 operatori Al Sud i servizi sono un miraggio

Nel 2024, sugli oltre 8mila accessi in pronto soccorso dovuti a patologie direttamente correlate all’uso di droga, il 10% riguarda minorenni. Il tasso di ospedalizzazione è in netta crescita rispetto al 2012, +55%, con il 69% dei ricoveri che si concentra nelle Regioni del Nord. I servizi per le dipendenze ( SerD ) sono frammentati, disomogenei e con organico insufficiente. Mancano all’appello quasi 1900 operatori: psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, medici e infermieri. Il carico di lavoro medio è di 24,1 pazienti per operatore, con picchi di oltre 30 in regioni come Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

