Digital Detox | ritrovare l’equilibrio nell’era dell’iperconnessione
Viviamo immersi in un flusso continuo di notifiche, messaggi e stimoli visivi. Ogni giorno passiamo ore davanti allo schermo, tra social, video e chat che catturano la nostra attenzione. Il digital detox non significa “staccare tutto”, ma imparare a gestire la tecnologia con equilibrio, restando presenti nella vita reale. Per molti ragazzi, sempre più connessi, è diventato essenziale riscoprire spazi di silenzio, lentezza e autenticità. Il digital detox: spegnere per riconnettersi. Disconnettersi non è un gesto nostalgico, ma un atto di cura personale. Passare meno tempo online aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Giovedí 9 ottobre, nell’Area Next Start Up, si è tenuto l’intervento sulle nuove pratiche di rigenerazione fisica e mentale intitolato “Respira, muovi, rigenera. Il viaggio che unisce wellness, detox digitale e sport”. @giulitrombin93, nostra COO e co-found - facebook.com Vai su Facebook
Digital detox all’Università: a Roma la prima Offline Room per il benessere mentale - X Vai su X
Fughe nei borghi senza linea: dove vivere un’esperienza di digital detox e autunno lento - Non ha senso spendere una fortuna per staccare la spina, se poi ci si porta dietro il lavoro e la paura di perdersi qualcosa su Instagram. Come scrive siviaggia.it
In Emilia Romagna la domenica diventa "digital detox" - Almeno in Emilia Romagna dove domenica 12 ottobre cominciano i fine settimana digital detox in cui spegnere gli smartphone e accendere le relazioni ... Da avvenire.it