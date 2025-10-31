Diffondere la cultura delle pari opportunità | la scrittrice Daniela Palumbo in tour nel Brindisino
Sarà la scrittrice romana Daniela Palumbo la protagonista degli incontri con l’autore previsti nei giorni di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre tra le sedi delle province di Brindisi e Taranto che aderiscono al progetto “La differenza. solo un valore aggiunto” ideato e promosso, per il bando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
