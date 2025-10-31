Difesa | Quartapelle Pd ' disonesto contrapporre spese a quelle per Stato sociale'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Lo Stato sociale è ciò che siamo come Unione Europea. Difenderlo significa avere la forza e le risorse per farlo: serve più difesa e più crescita. Senza sicurezza non ci sono scuole, ospedali o libertà da proteggere, ma senza sviluppo e investimenti non ci sarà futuro per il nostro modello europeo”. Così la deputata del Partito democratico Lia Quartapelle, intervenendo al convegno di Libertà Eguale a Livorno. “Di fronte all'aggressività russa - prosegue - al nuovo nazionalismo cinese e al ritorno dei sovranismi, l'Europa deve rispondere con una riforma profonda di sé stessa, capace di unire autonomia strategica, capacità industriale e coesione sociale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

