Difesa | Picierno Pd ' non è vero che sottrae risorse al sociale'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Non è vero. Dobbiamo avere il coraggio di parlare il linguaggio della verità. Parlare di politica di difesa significa parlare della difesa dell'Unione Europea. E oggi siamo ancora lontani dall'aver completato questo passaggio. Senza una vera politica di difesa l'UE rischia di scomparire. Perché difesa significa prima di tutto tutela della salute, dell'istruzione, dei diritti sociali, delle libertà". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo a Livorno all'incontro 'Le politiche di sicurezza dell'UE', promosso da Libertà Eguale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri, iniziativa del PD Latina molto partecipata e di grande interesse con Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. Gli interventi di Picierno, Mauro Visari, Omar Sarubbo, Stefano Vanzini e Mario Leone hanno affrontato con efficacia il ruolo dell’Un - facebook.com Vai su Facebook
Il Parlamento Ue risponde con grande unità e forza alle recenti provocazioni del Cremlino in violazione dello spazio aereo degli Stati Membri, approvando una ottima risoluzione. Avanti, con coraggio e visione, nella costruzione della difesa comune europea e - X Vai su X
Difesa: Picierno (Pd), 'non è vero che sottrae risorse al sociale' - "La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Da iltempo.it
Pd: Picierno, 'torni riformista, io anti-Schlein? Non mi vedo ora in ruolo nazionale' - Ritrovare il Pd che qualche anno fa abbiamo fondato, che era un partito coraggiosamente riformista. Lo riporta iltempo.it
I "ferrovieri" del Pd. Nasce la corrente riformista di Guerini, Gori, Delrio: “Pronti al congresso”. Picierno star - L'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, si sbilancia sul referendum sulla separazione delle carriere: "In quest ... Scrive ilfoglio.it