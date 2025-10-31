Difesa | Picierno Pd ' non è vero che sottrae risorse al sociale'

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Non è vero. Dobbiamo avere il coraggio di parlare il linguaggio della verità. Parlare di politica di difesa significa parlare della difesa dell'Unione Europea. E oggi siamo ancora lontani dall'aver completato questo passaggio. Senza una vera politica di difesa l'UE rischia di scomparire. Perché difesa significa prima di tutto tutela della salute, dell'istruzione, dei diritti sociali, delle libertà". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo a Livorno all'incontro 'Le politiche di sicurezza dell'UE', promosso da Libertà Eguale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

difesa picierno pd non 232 vero che sottrae risorse al sociale

© Iltempo.it - Difesa: Picierno (Pd), 'non è vero che sottrae risorse al sociale'

Altri contenuti sullo stesso argomento

difesa picierno pd 232Difesa: Picierno (Pd), 'non &#232; vero che sottrae risorse al sociale' - "La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Da iltempo.it

difesa picierno pd 232Pd: Picierno, 'torni riformista, io anti-Schlein? Non mi vedo ora in ruolo nazionale' - Ritrovare il Pd che qualche anno fa abbiamo fondato, che era un partito coraggiosamente riformista. Lo riporta iltempo.it

difesa picierno pd 232I "ferrovieri" del Pd. Nasce la corrente riformista di Guerini, Gori, Delrio: “Pronti al congresso”. Picierno star - L'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, si sbilancia sul referendum sulla separazione delle carriere: "In quest ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Difesa Picierno Pd 232