Difesa Inter il reparto arretrato è sotto osservazione | il dibattito sull’assetto di Chivu dopo i 7 gol subiti tra Juve e Napoli

Inter News 24 Difesa Inter, la riflessione circa la solidità difensiva e sull’equilibrio della squadra di Chivu nonché sul rischio di una squadra troppo offensiva. Durante la trasmissione L’ascia raddoppia, il giornalista Andrea Della Sala ha analizzato con attenzione l’atteggiamento difensivo dell’ Inter di Cristian Chivu, soffermandosi sul dilemma che accompagna la squadra dopo le ultime uscite contro Juventus e Napoli. Il tema è quello dell’equilibrio tra aggressività offensiva e solidità difensiva, un aspetto che — come sottolineato da Della Sala — rischia di diventare decisivo nella corsa scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

