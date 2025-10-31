Difesa dopo il riarmo parte pure la corsa allo Spazio

La Space Economy italiana continua a crescere, con oltre 400 aziende, circa 13.500 addetti e un fatturato di oltre 4 miliardi di euro. Sono i numeri presentati alla seconda edizione degli Stati Generali della Space Economy 2025. Lo spazio: un settore strategico anche per la Difesa, come ha spiegato il ministro Guido Crosetto. “Viviamo una fase storica senza precedenti, con scenari impensabili fino a pochi anni fa. Sono oltre 50 i conflitti attivi nel mondo e in questo contesto anche lo spazio è, ormai, un dominio critico di competizione e minacce. Le infrastrutture spaziali sono la spina dorsale dei servizi essenziali, e per questo diventano obiettivi di alto valore militare”, ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Difesa, dopo il riarmo parte pure la corsa allo Spazio

