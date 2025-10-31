Diego Lopez Genoa | il ds accostato in passato ai bianconeri è il sostituto di Ottolini diretto alla Juve Quando è prevista l’ufficialità del Grifone

Diego Lopez Genoa: il ds che piaceva ai bianconeri è il sostituto di Ottolini (che va alla Juve). Quando arriverà l’ufficialità del Grifone. Rivoluzione in corso, il primo tassello è arrivato. Il Genoa, sprofondato in una crisi nera di risultati (ultimo in classifica con 3 punti in 9 giornate), ha scelto il suo nuovo Direttore Sportivo: sarà lo spagnolo Diego Lopez a prendere il posto di Marco Ottolini, sollevato dall’incarico e ora libero di accasarsi alla Juventus. L’annuncio slitta a domani, ma Lopez è già a Pegli. Come riportato da Sky Sport, l’ufficialità del nuovo incarico non arriverà oggi, ma è attesa per la giornata di domani, a causa di questioni burocratiche che devono essere sistemate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

