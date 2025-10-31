Dieci sagre da non perdere in Toscana | fine settimana di eventi ecco dove andare

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti appuntamenti per coniugare il gusto alle visite ai borghi storici. Ancora protagonisti i frutti dell'autunno, dalle castagne, alla polenta, fino alla cacciagione. Da nord a sud della regione, gli indirizzi giusti e le feste di paese più longeve, ancora gettonatissime dopo tante edizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

