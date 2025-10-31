Ultimo weekend per immergersi nelle immagini e nei ricordi del ColornoPhotoLife. Domani e domenica si chiuderà la 16ª edizione del festival fotografico che sta animando l’Aranciaia di Colorno con dieci mostre dedicate al tema ’Memorie: ciò che è stato, ciò che resta, ciò che resterà’. Da non perdere, per chi non l’ha ancora visitata o per chi volesse rivederla, la mostra ’ L’amico, Giovannino Guareschi ’, nata da un ricchissimo archivio di negativi e realizzata con il patrocinio di Alberto, figlio dello scrittore, allestita al piano inferiore dell’edificio storico colornese. Sessanta fotografie in bianco e nero, ma anche oggetti, che offrono uno sguardo inedito e profondamente umano sul creatore di Don Camillo e Peppone che immortalano lo scrittore nella sua terra parmense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dieci mostre sul tema ’Memorie’. Imperdibili le foto di Guareschi