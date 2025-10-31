Dieci arresti per spaccio | Grazie ai carabinieri
"In meno di un mese dieci arresti per spaccio. Grazie per l’impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini: le richieste dell’aumento di organico e maggiori controlli stanno dando i loro frutti". E’ il ringraziamento del sindaco Andrea Biancani alla Squadra di Intervento Operativo dei Carabinieri che è stata impegnata nelle zone più sensibili della città, tra cui il Monumento alla Resistenza, il sottopasso dei Cappuccini, la stazione dei treni e degli autobus di Pesaro e il parco Miralfiore. Il sindaco ha voluto incontrare i militari in servizio a Pesaro dallo scorso 14 ottobre esprimendo riconoscenza a nome della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
