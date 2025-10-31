Diciannovenne si barrica in casa per paura di tornare in carcere salvato dai carabinieri

Notte di tensione nella zona sud di Messina, dove un 19enne si è barricato in un’abitazione di famiglia, rifiutando di aprire a chiunque e minacciando di farsi del male.Il giovane avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari a casa di una zia, ma per timore di tornare in carcere, si era. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

