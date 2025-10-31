Dialogo sulla pace | testimonianze dalla Flottilla e da Gaza

Un incontro per riflettere sul significato di pace e giustizia in un tempo segnato da conflitti e indifferenza internazionale. “Fare la pace giusta” non è solo un titolo, ma un impegno: ribadire il diritto alla giustizia per tutti i popoli e costruire dialoghi concreti con chi opera per la pace. 🔗 Leggi su Baritoday.it

️Senza #pace non c’è #futuro” ️L’intervista al Card. Matteo #Zuppi a “Osare la Pace” con @sant.egidio all’Incontro Internazionale delle religioni e delle culture in dialogo per la pace a #Roma2025. #peace #peaceispossible #roma #dialogo #incontro #Zu - facebook.com Vai su Facebook

Doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli, tra Antonio Calò e @emanuelefiano e invece gruppi della sedicente sinistra giovanile hanno impedito a #Fiano di parlare, al grido incessante: "fuori i sionisti dall'università". - X Vai su X

Abderrahmane Amajou racconta la Flotilla: "Noi ostaggi dell'esercito israeliano, ecco cosa ho visto" - Il presidente di Action Aid Italia a Palazzo civico per parlare della sua partecipazione nella spedizione marittima verso Gaza e del ruolo che ha avuto nei ... Si legge su lastampa.it

“Dopo la Flotilla, verso quale pace?”, iniziativa Pd con Paolo Romano - Il Partito Democratico di Castelnuovo Magra promuove un incontro pubblico dal titolo “Dopo la Flotilla, verso quale pace? Segnala msn.com

Flotilla, Salvini “A rischio un processo di pace delicato e complicato” - Se ne occupano i miei colleghi ministri e lascio a loro il dialogo con persone che stanno mettendo a rischio la propria vita e un ... Segnala iltempo.it