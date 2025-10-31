Diabete dalla ciliegia del deserto un aiuto naturale | la scoperta su una bacca poco conosciuta
Un recente studio rivela che le bacche di un’antica pianta del deserto, la Nitraria roborowskii Kom, o “ciliegie del deserto”, mostrano un potenziale sorprendente contro il diabete. Nei test di laboratorio, il loro estratto ha ridotto la glicemia a digiuno e migliorato la sensibilità all’insulina, ripristinando un metabolismo più sano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
La nomina dell'endocrinologa a Cavaliere grazie a un paziente. "Il digiuno? Influenza il peso, il ritmo del sonno, la fertilità, lo stress, protegge il cuore, previene il diabete e allontana i tumori" - facebook.com Vai su Facebook