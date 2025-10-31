Dia de los muertos a Terricciola

Sabato 1 novembre Terricciola festeggia la seconda edizione de ‘il Dia de los Muertos’ con una evento a tema messicano. Dalle 18:00, aperitivo in terrazza e DJ set, seguito da spettacolo di fuoco, mentre i Mariachi porteranno le autentiche note messicane nella celebrazione, e i Cantastorie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

