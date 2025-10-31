Di Pillo Pettinari sindaco | 40 alberi da tagliare e uno scenario apocalittico serve un cambio di marcia

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Avere oggi la certezza che 40 alberi saranno abbattuti, ci rende ancor di più consapevoli che questa amministrazione continua a sbagliare, sapendo che la strada del baratro è ormai a pochi passi. A distanza di decenni dall’istituzione del Pan (Piano ambientalistico e naturalistico della pineta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

‘Ndrangheta, 40 arresti:anche sindaco e tre assessori - Il sindaco e tre assessori della giunta di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, sono stati arrestati dalla polizia in un’operazione contro la cosca dei ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Pillo Pettinari Sindaco 40