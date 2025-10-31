Di Pillo Pettinari sindaco | 40 alberi da tagliare e uno scenario apocalittico serve un cambio di marcia

“Avere oggi la certezza che 40 alberi saranno abbattuti, ci rende ancor di più consapevoli che questa amministrazione continua a sbagliare, sapendo che la strada del baratro è ormai a pochi passi. A distanza di decenni dall’istituzione del Pan (Piano ambientalistico e naturalistico della pineta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il capogruppo della lista Pettinari sindaco al Comune di Pescara, Massimiliano Di Pillo, ha presentato in Consiglio comunale un’interrogazione per chiedere spiegazioni rispetto alla presenza del sindaco Masci, dei consiglieri e delle forze dell’ordine all’intern - facebook.com Vai su Facebook

La denuncia di Pettinari e Di Pillo: "Nuovo fortino della droga al 'Ferruccio' in via Tavo" ift.tt/jVY9JZ3 - X Vai su X

‘Ndrangheta, 40 arresti:anche sindaco e tre assessori - Il sindaco e tre assessori della giunta di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, sono stati arrestati dalla polizia in un’operazione contro la cosca dei ... Da ilsecoloxix.it